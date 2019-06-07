الذكاء الصناعي ينقذ الآباء الجدد بفك شيفرات بكاء الرضع

2019/06/07 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يواجه معظم الآباء الجدد إحساسا بالإحباط عندما يتعلق الأمر بمحاولة معرفة سبب بكاء أطفالهم، إن كان بسبب الجوع أو الرطوبة أو المزاج أو الألم.ولحل هذه المشكلة، طور العلماء نظام ذكاء صناعي يمكنه فكر شيفرة صرخات الأطفال، وقد يكون هذا النظام الذي طوره فريق من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والرابطة الصينية للأتمتة، […]

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