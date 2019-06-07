2019/06/07 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كيف تتخلص من مشكلة امتلاء الذاكرة بسبب واتساب

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق واتسآب من مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف

الذكي بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة عبر المحادثات.وعرضت صحيفة الوئام طريقة التغلب على تلك المشكلة، إذ يمكن حلها

بالاستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين المحادثات للمساعدة على إخلاء

بعض الذاكرة المتاحة على الهاتف.وأوضحت الصحيفة أنه يمكن معرفة المحادثات التي تحتل مساحة كبيرة من

الذاكرة عبر اتباع المسار (Settings/Data and Storage Usage)؛ حيث يتم

فرز المحادثات بحسب الحجم.

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