انفجار كبير في مبنى سكني بمدينة سويدية

2019/06/07 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت الصحف المحلية في مدينة Linköping السويدية أن انفجارا

قويّاً وقع صباح اليوم الجمعة، في مبنى سكني يضم عدة شقق في شارع

Hamngatan وسط المدينة، أدى الى إصابة العديد من الأشخاص بجروح

طفيفة وإلحاق أضرار مادية في المبنى.

وذكرت

صحيفة “أفتونبلادت” أن أكثر من 20 سيارة اسعاف توجهت الى المبنى،

مع عدد كبيرة من سيارات الشرطة والإطفاء، وأن فرقة خاصة من خبراء

تفكيك القنابل في طريقها الى المكان.وذكرت

الشرطة أنها قامت بفرض طوق أمني حول البناية، وانها تقوم في الوقت

الحالي بتأمين المنطقة، وضمان نقل المصابين الى المستشفى.

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