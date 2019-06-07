2019/06/07 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان طفلا يبغ من العمر 9 سنوات لقي مصرعه نتيجة تعرضه للحرق بعد انفجار برميل يحتوي على مادة النفط جنوبي بابل.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات، لقي مصرعه بعد تعرضه للاحتراق بسبب انفجار برميل سعة (٢٠٠ لتر) يحتوي على مادة النفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع طفل حرقا بعد انفجار برميل نفط في منزله جنوبي بابل وكالة خطوة برس.

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