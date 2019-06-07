حرائق تلتهم عشرات الدونمات بمنطقة في اقليم كوردستان

2019/06/07 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلعت حرائق يوم الجمعة في عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية في عدد من القرى المحيطة بقضاء "كلار" التابعة لمنطقة "كرميان" في اقليم كوردستان.

و وفق المعلومات المتوفرة فإن الحرائق اندلعت في تلك الارضي التي يمتلكها المزارعون بقرى "بردسور"، وبرلوت"، و"قاسم آغا"، و" گـلابات".

وتشير المعلومات الى ان فرق الاطفاء في قضاء "كلار" تكافح الحرائق حاليا والتي لا تزال مشتعلة حتى وقت كتابة الخبر.

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