العراق يؤكد التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط

2019/06/07 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد وزير النفط تامر الغضبان ،الجمعة، التزام بلاده باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الخاص بخفض إنتاج البترول؛ وذلك عقب تراجع أسعاره بشكل ملحوظ.وقال الغضبان، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي المنعقد في موسكو، إن “ العراق ملتزم بخفض الإنتاج بنسبة 5ر4%؛ بما يعادل 220 ألف برميل في اليوم؛ وذلك عقب تراجع […]

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