وزير الخارجية الألماني في بغداد غداً

2019/06/07 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيزور العاصمة بغداد يوم غد السبت.وقال المصدر ، إن “وزير الخارجية الالماني هايكو ماس سيصل الى بغداد يوم غد السبت في زيارة رسمية”.وأضاف المصدر , أنه “من المقرر أن يلتقي ماس برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح لبحث العلاقات …

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