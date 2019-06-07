اعتقال احد عناصر الدعم اللوجستي لعصابات داعش غربي الانبار

2019/06/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد الارهابيين الذين يقدمون الدعم اللوجستي للدواعش وتأمين متطلبات مضافاتهم في جزيرة الرمادي ب‍الانبار".واضافت المديرية، ان "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى..م.ر

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