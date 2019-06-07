الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستي لـ'داعش' غرب الانبار

2019/06/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" غرب محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد الارهابيين الذين يقدمون الدعم اللوجستي للدواعش وتأمين متطلبات مضافاتهم في جزيرة الرمادي بالانبار" .

واضافت المديرية، ان "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

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