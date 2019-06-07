الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في معمل للنجار وسط بغداد

2019/06/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقا اندلع داخل معمل للنجارة في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد".واضاف ان" فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وبدأت بمكافحة الحريق".انتهى..م.ر

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