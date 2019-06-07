طالبان تنظم مسابقة بمناسبة العيد للمصارعة الحرة تحت الطائرات الامريكية

2019/06/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت طالبان احتفالا للمصارعة الحرة بمناسبة عيد الفطر تحت مرأى الطائرات الامريكية وقالت طالبان انه في جوزجان: هجوم على مديرية قوشتبه و خم آب بدخشان: الجيش الافغاني يقتلون امرأتين ويصيبون أخرى بجروح في مديرية جرم بدأ عمليات انتحارية على مقر قيادة أمن ولاية بكتيا وعلى كتيبة الشرطة، ومقتل عشرات من منسوبي الجيش والشرطة بروان: إسقاط...

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