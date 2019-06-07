انباء عن اغتيال القيادي في الحرس الثوري اقبال بور شمال بغداد ويزيدي يدير ملهى ليلي في وسطها

2019/06/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت انباء عن محاولة اغتيال مسؤول الحرس الثوري الإيراني في طوزخورماتو إقبال بور واصابته إصابة بالغة ونقل باثرها إلى مستشفى كالار!! وتعرض صاحب ناد ليلي يدعى شمو درويش خدر- وهو كوردي ايزيدي- للقتل في العاصمة بغداد مساء امس الخميس.وابلغ مقرب من خدر ، ان التواصل انقطع مع المجني عليه وبعد عدة محاولات التي باءت...

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