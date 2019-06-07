النقـل البحري تنظم جولات نهرية من مرسى الكوفة الى مقام النبي يونس (عليه السلام)

2019/06/07 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل اليوم الجمعة, عن تسيير جولات نهرية سياحية منذ بداية عيد الفطر المبارك في زوارقها من مرسى

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