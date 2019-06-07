الناصري ينفي استقالته من منصبه

2019/06/07 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ ذي قار يحيى الناصري، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه.

وقال الناصري في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"، ان "الانباء

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