بوتين: الدولار أصبح أداة للضغط على دول العالم

2019/06/07 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية

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