2019/06/07 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إنه أبو مسلم العراقي ، الذي يسمي نفسه "الأمني التائب"

ماذا يقول؟

في رسالة نشرها مؤخرا ، يقول أبو مسلم العراقي:

- داعش نقض العهود عن قصد ، ومضى قدمًا في قتل الناس ؛ رغم إبرام اتفاقيات معهم في السابق

-استمر داعش في استعباد الإيزيديات اللاتي اعتنقن الإسلام جنسيا على الرغم من منحهن الحماية من قبل .

- قتلُ المدنيين الفارين من الموصل

-الأمنيون التابعون لداعش هاجموا منازل المدنيين دون وجه حق .

-لم تكن أي من هذه الجرائم بمثابة حالات منفردة ؛ كانت القرارات تأتي جميعها من القيادة العليا للتنظيم .

ما الذي يريده " التائب الأمني " أبو مسلم العراقي ؟

بحسب قوله أفاد بأنه يريد الدفاع عن الناس والمساعدة في معرفة حقيقة قيادة داعش.

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