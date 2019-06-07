2019/06/07 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية توزيع كهرباء في محافظة النجف بالعراق، الجمعة، خروج محولة في محطة القادسية عن الخدمة، مبينة ان الكوادر باشرت عملها لاعادتها الى الخدمة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: خروج محولة في محطة القادسية عن الخدمة تؤثر على ساعات التجهيز
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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