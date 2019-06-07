2019/06/07 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "أديداس" عن القميص الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، في حملة إعلانية شهدت ظهورا "غريبا" للويلزي غاريث بيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يكشف قميصه الجديد.. عودة للوراء وظهور مفاجئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يكشف قميصه الجديد.. عودة للوراء وظهور مفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).