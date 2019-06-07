صحيفة: تأجيل ملف إخراج القوات الأميركية الى اشعار آخر

2019/06/07 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكدت صحيفةالعربي الجديد القطرية، الجمعة، إنه تقرر تأجيل تفعيل ملف إخراج القوات الأميركية من العراق الى اشعار اخر، فيما اشارت الى ان استمرار المطالبة بذلك قد يؤدي الى عرقلة منح العراق استثناء من العقوبات على إيران، اضافة الى صفقات التسليح والتدريب للقوات العراقية.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان “ملف إخراج القوات […]

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