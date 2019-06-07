توقعات الطقس: بغداد والبصرة تقتربان من الـ50 درجة مئوية

2019/06/07 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق.

ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 47 درجة مئوية فيما ستصل البصرة إلى 49 درجة مئوية للحرارة العظمى

قالت الهيئة ببيان صدر في 7 حزيران/يونيو 2019، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "طقس الجمعة سيكون في المناطق الوسطى صحوًا إلى غائم جزئي، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في الأقسام الغربية، فيما ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 47 درجة مئوية".

أشار إلى أن "المناطق الشمالية ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس صحوًا مع وجود قطع من الغيوم في المناطق الجنوبية يصحبها ارتفاع بدرجات الحرارة".

أضاف أن "البصرة ستسجل أعلى ارتفاعًا بدرجات الحرارة حيث تصل لـ49 درجة مئوية للحرارة العظمى، فيما تكون دهوك الأقل انخفاضًا في الحرارة حيث تسجل 36 درجة مئوية للحرارة العظمى".

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