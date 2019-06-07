حادث مروع في دبي ومقتل 17 شخصاً

2019/06/07 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة دبي على تويتر، فجر الجمعة، أن 17 شخصا لقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بلوحة إرشادية في شارع الشيخ محمد بن زايد.وأضافت أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكباً من جنسيات مختلفة، وقد أسفر الحادث أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

كما أوضحت أن المصابين نقلوا إلى مستشفى راشد، مؤكدة أنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته.

إلى ذلك، أشارت إلى أن سائق الباص عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره، وقد أصيب إصابات متوسطة، ولا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد.

من جهته، وصف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الحادث الذي أدى لوفاة أناس أبرياء، عصر الخميس، بالمفجع والمأساوي.



ودعا السائقين للانتباه أثناء القيادة.

وختم قائلاً: "أحيانا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة إلى عواقب وخيمة، كما حدث مساء اليوم وأدى لوفاة 17 شخصا من جنسيات

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