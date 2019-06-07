بالصورة.. أربع فرق اطفاء تنقذ 50 دونماً من الحنطة في ديالى

2019/06/07 | 16:18

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، الجمعة (7 حزيران 2019)، باندلاع حريق في بستان بناحية جديدة الشط في ديالى، فيما أش...





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