خلال العيد.. الحبانية تستقبل ستة آلاف سائح من مختلف المحافظات

2019/06/07 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار اكثر من 6 الاف سائح خلال ايام العيد للمرة الاولى واصفا الاعداد التي وصلت الى المدنية بانها تفوق

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