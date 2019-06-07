دراسة: نوم الأطفال نهارا يؤثر إيجابيا في ذكائهم

2019/06/07 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أثبت علماء من جامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة أن الأطفال الذين ينامون في النهار هم أذكى من أقرانهم الذين لا ينامون.ودرس الباحثون وحللوا تأثير نوم النهار في الأطفال على ضوء معلومات عن نحو ثلاثة آلاف تلميذ أعمارهم 10-12 سنة.توصل الباحثون إلى استنتاجات نشرتها مجلة Sleep التي جاء فيها “الأطفال الذين […]

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