2019/06/07 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تسجل بغداد بشكل يكاد يكون شبه يومي نشاطا للحرائق في أماكن مختلفة.حيث كافحت فرق الدفاع المدني ، الجمعة، حريقا اندلع داخل معمل نجارة في منطقة الصالحية وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرائق تسجل نشاطا يوميا في بغداد.. النيران تلتهم معمل نجارة في منطقة الصالحية “صور”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرائق تسجل نشاطا يوميا في بغداد.. النيران تلتهم معمل نجارة في منطقة الصالحية “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).