الفتح يدعو عبد المهدي لـ

2019/06/07 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستبعد النائب عن تحالف الفتح بالعراق، فالح الخزعلي، اليوم الجمعة ، تمرير مرشحي الوزارات الاربع الشاغرة بعد عطلة عيد الفطر، عازياً ذلك إلى عدم توصل ال...

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