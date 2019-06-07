2019/06/07 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات المسلحة العراقية اليوم الجمعة، ضربات موجعة لداعش في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربات موجعة لداعش في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربات موجعة لداعش في الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).