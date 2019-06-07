صور صادمة .. ظهور قاتل محامي في ذي قار يحمل جنازته

2019/06/07 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عمد قاتل المحامي في محافظة ذي قار الى السير في تشييع القتيل الذي اجهز عليه.واظهرت صورة الجنازة للمحامي المغدور الذي قتل في ذي قار قبل ايام ، وتم القبض على القاتل بعد ايام وهو الظاهر بالصورة وهو يرفع الجنازة.

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