“هكر” يقيل محافظ الناصرية بمنشور على “فيسبوك” .. وموجة تعليقات مشككة بالاستقالة قبل ان ينفيها الناصري ويعلن تهكير حسابه

2019/06/07 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق صادر “هكر” حساب محافظ الناصرية يحيى الناصري على “فيسبوك” ثم قام بإعلان استقالة الناصري من منصب المحافظ عبر منشور حمل رسالة تفيد بـ” اعلن لابناء محافظتي العزيزة ذي قار تقديم استقالتي من منصب المحافظ بسبب الابتزاز الذي تعرضت له طيلة الفترة الماضية من الفاسدين في مجلس محافظة ذي قار وسابقى خادما لجميع […]

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