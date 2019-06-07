القبض على متهم بحوزته ثلاث عجلات بدون اوراق رسمية في الديوانية

2019/06/07 | 16:38

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته ثلاث عجلات من دون اوراق رسمية في المحا...

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