العثور على مخبأ للأسلحة والصواريخ غربي الانبار

2019/06/07 | 16:38

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بغداد:سومر نيوز

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار شعيب برزان العبيدي ،الجمعة، العثور على مخبأ للأسلحة والصواريخ بحملة ...

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