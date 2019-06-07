بوتين يندد بمحاولات أميركا لـ

2019/06/07 | 16:38

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متابعة :سومر نيوز

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم محاولات السلطات الاميركية "إخراج" مجموعة هواوي الصيني العم...

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