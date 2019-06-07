الحشد الشعبي يطهر قرى غربي الانبار من مخلفات داعش

2019/06/07 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تطهير القرى الواقعة على الطريق الرابط بين ناحية عكاشات وقضاء القائم من مخلفات داعش غربي الانبار.وقال الاعلام الأمني في بيـان، إن "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات رفعت جميع العبوات الناسفة المعدة للتفجير على الطريق الرابط بين قضاء القائم وناحية عكاشات والقرى المحيطة به".

وأضاف، ان "المفارز المختصة فككت جميع العبوات المزروعة والمخلفات الحربية وتخلصت منها بشكل آمن".



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