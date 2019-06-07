2019/06/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن القبض على (١٠) متهمين بقضايا متنوعة على إثر عمليات متابعة ومطاردة لمطلوبين صادرة بحقهم مذكرات إعتقال من قبل السلطة القضائية.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفاز المديرية القت القبض على 10 مطلوبين بقضايا مختلفة على إثر عمليات متابعة ومطاردة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 10 متهمين في بابل وكالة خطوة برس.

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