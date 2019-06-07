أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٤٠)

2019/06/07 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (40)الجيل الراكب راس ..وعزلة العسكرأحمد موسى قريعيلا شك أن جيل الشباب "الراكب راس" قد بسط نفوذه وهيبته وثورته على كل شبر أو ساحة أو شارع أو ميدان من أرض السودان، ولم يترك "لعسكر" المجلس الذين يعانون العزلة إلا ما يسع آلياتهم العسكرية التي تبقت لهم لإرهاب الناس، أما هم فقد تواروا وغابوا خلف خوفهم وجدران مكاتبهم، فقد لفظ الشعب السوداني كل ما يمت بص......

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