مصر.. مقتل 8 إرهابيين في مداهمة بالعريش

2019/06/07 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، مقتل 8 عناصر إرهابية خلال مداهمة قوات الأمن لإحدى مزارع الزيتون، بالظهير الصحراوي لمنطقة العبور جنوب العريش، في شمال سيناء.

وقالت الداخلية ان "معلومات توافرت حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل المزرعة، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 8 منهم".وأوضحت الداخلية المصرية في بيان رسمي، أن القوات الأمنية عثرت بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.يأتي ذلك في إطار ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا غربي مدينة العريش، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 7 عسكريين مصريين، و5 من العناصر الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وذكرت حسابات مرتبطة بالتنظيم أن عناصره شنوا هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية في العريش، أكبر مدن شبه جزيرة سيناء.والجمعة، تمكنت القوات المصرية، من إحباط هجوم لعناصر إرهابية حاولت استهداف حاجزين أمنيين في شمال سيناء.وأكدت المصادر عدم سقوط أي ضحايا في صفوف الشرطة والجيش بعد صد الهجومين.انتهى

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