نادال يهزم فيدرير ويتأهل لنهائي رولان غاروس

2019/06/07 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حجز الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميًا، بطاقة التأهل إلى نهائي رولان غاروس، ثاني بطولان الجراند سلام، بعد فوزه بثلاثة مجموعات دن رد، على الأسطورة السويسرية روجير فيدرر المصنف الثالث، في كلاسيكو التنس.

وينتظر نادال في النهائي، الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى، والتي تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش "المصنف أول"، والنمساوي دومينيك تيم "المصنف الرابع".ونجح نادال، الذي أكمل منذ أيام قليلة عامه الثالث والثلاثون، في كسر إرسال فيدرر، مرتين في المجموعة الأولى، ليفوز بها بنتيجة 6-3.وفي المجموعة الثانية، وبعد التعادل 4-4، نجح نادال من كسر إرسال فيدرر في الشوط التاسع، لينجح في الفوز في النهاية بستة أشواط مقابل أربعة.وخلال المجموعة الثالثة، سيطر رافائيل نادال، على مجريات اللعب تمامًا، وسط تأثر فيدرر فنيًا ونفسيًا بخسارته المجموعتين الأولى والثانية، ليحسمها الماتادور الإسباني بنتيجة 6-2.انتهى

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