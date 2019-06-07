2019/06/07 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ارسلان بايز يوم الجمعة ما تم تداوله على لسانه بحدوث خلاف بين اسرة السكرتير العام للحزب ومؤسسه جلال طالباني مع كوسرت رسول علي النائب الاول للسكرتير.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية كوردية قد تناقلت خلال اليومين الماضيين انباء نقلا عن بايز مفادها ان خلافا قد حصل بين اسرة طالباني ورسول علي.

وذكر المكتب الاعلامي لبايز في بيان اليوم ان تلك الاحاديث المتداولة "عارية عن الصحة".

واضاف البيان ان "اولئك الاشخاص الذين يروجون لمثل هكذا انباء هم رجال جبناء والا كان يُفترض بهم ان ينشروا تلك الشائعات بأسمائهم الصريحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة اندلاع خلاف بين اسرة طالباني وكوسرت رسول؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة اندلاع خلاف بين اسرة طالباني وكوسرت رسول؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).