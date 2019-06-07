2019/06/07 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس شركة "سوني بلايستيشن" عن بعض التفاصيل المتعلقة بجهاز الألعاب "بلايستيشن 5...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "بلايستيشن 5".. كشف تفاصيل أسرع و"آخر" جهاز ينتظره العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "بلايستيشن 5".. كشف تفاصيل أسرع و"آخر" جهاز ينتظره العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).