تسيير جولات نهرية من مرسى الكوفة الى مقام النبي يونس “ع”

2019/06/07 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ،الجمعة، عن تسيير جولات نهرية سياحية منذ بداية عيد الفطر المبارك في زوارقها من مرسى الكوفة الى مقام النبي يونس(عليه السلام).وذكرت الشركة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “القسم النهري يقوم بجولات نهرية لعوائل النجف الاشرف خلال ايام عيد الفطر المبارك”.[…]

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