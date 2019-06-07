قائد القوات الامريكي من بغداد :اعدنا طائرات مسيرة للعراق لردع ايران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/07 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال فرانك ماكنزي القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الخميس إن إيران اختارت “التراجع وإعادة الحساب” بعد إجراء الاستعدادات لهجوم واضح ضد القوات الأمريكية في منطقة الخليج ، لكن من السابق لأوانه استنتاج أن التهديد قد ذهب..وفي مقابلة مع ثلاثة صحفيين يرافقونه إلى الخليج ، قال الجنرال فرانك ماكنزي إنه لا يزال...

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