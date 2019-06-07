2019/06/07 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء سلوفاكيا: نأمل ألا تندلع حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/07 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء سلوفاكيا: نأمل ألا تندلع حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء سلوفاكيا: نأمل ألا تندلع حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).