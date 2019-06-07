2019/06/07 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الطرفين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة معارك إدلب بين الجيش السوري والفصائل المسلحة إلى 83 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة معارك إدلب بين الجيش السوري والفصائل المسلحة إلى 83 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).