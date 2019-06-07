منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي العدوى المنقولة “جنسيا”

2019/06/07 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليون فرد حول العالم يصابون بالعدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي يوميا، مع ارتفاع معدلات الإصابة بداء الكلاميديا والسيلان وداء المشعرات.وفي تقرير صادر عن المنظمة، قيل إن الغالبية العظمى من الإصابات يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة، ولكن بعض الأمراض (خاصة السيلان)، تتطور إلى أشكال فائقة […]

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