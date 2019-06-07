الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ تجاه التطورات في السودان

2019/06/07 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الناطق باسم المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، عن قلقه البالغ تجاه التطورات في السودان، مطالبا بسرعة إجراء تحقيقات في مزاعم الانتهاكات التي وقعت ضد المتظاهرين.وقال كولفيل، في بيان اليوم الجمعة: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في السودان واقترحنا نشر فريق الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بسرعة للنظر في مزاعم […]

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