مقتل ضباط وشرطة ومن فيلق بدر في الموصل وديالى بنيران داعش الارهابي

2019/06/07 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابط من الشرطة الاتحادية و 2 من مرافقيه وإصابة ضابط آخر على طريق بغداد – الموصل قرب مفرق القيارة في الموصل واعطاب همر للجيش وإصابة 2 بجروح واستهداف سرية لهم بـ 10 قذائف وإصابة 2 من فيلق بدر في ديالى

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