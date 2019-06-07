“بالوثيقة” أول تبليغ في بغداد ضد أصحاب المولدات الاهلية المخالفين للتسعيرة الحكومية

2019/06/07 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تسلم مركز شرطة حي الخضراء في بغداد اول تبليغ من المجلس المحلي ضد اصحاب المولدات الاهلية المخالفين لتسعيرة الامبير الحكومية.وحصلت “يس عراق” على تبليغ رسمي ينص على ” اجبار اصحاب المولدات الاهلية على ارجاع المبالغ الزائدة عن التسعيرة الحكومية, علما ان بعض اصحاب المولدات يتقاضون مبلغ (20) الف دينار للامبير الواحد”.

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