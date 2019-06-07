اعتقال 40 مطلوبا ومتهما ومصادرة 24 قطعة سلاح غير مجازة في بغداد

2019/06/07 | 17:10

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال 40 مطلوبا ومتهما ومصادرة 24 قطعة سلاح غير مجازة في العاص...

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