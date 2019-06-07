النجف الاشرف: قرارات مهمة بحق أصحاب المولدات الأهلية

2019/06/07 | 17:10

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بغداد:سومر نيوز

وجه محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري مجموعة من القرارت المهمة بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفة ل...

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