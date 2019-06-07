2019/06/07 | 17:11

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بالصور _بقايا حطام طائرة (MQ9)الإستطلاعية الأمريكية في الحديدة

الحديدة : صور من بقايا حطام طائرة ( MQ9 ) الإستطلاعية الأمريكية

التي تم إسقاطها ليل الأمس بواسطة الدفاعات الجوية فوق قرية الزعفران

في الساحل الغربي .#انفروا_خفافا_وثقالا #أعيادنا_جبهاتنا

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